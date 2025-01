Trofeo dell’Adriatico: basket giovanile a Termoli

TERMOLI. Il Trofeo dell’Adriatico, torneo Under 19 ed Under 15 di basket, è pronto a regalare emozioni e spettacolo nel cuore dell’inverno. L’evento, patrocinato dalla Regione Molise e dal Comune di Termoli si svolgerà il 4 e 5 gennaio 2025 nella splendida cittadina molisana, affacciata sul mare Adriatico.

La manifestazione vedrà sfidarsi quattro squadre di grande valore: Mby Termoli, Lions Foggia, Mediterranea Cerignola, Vasto Basket per gli U19 e Cestistica San Severo, Daunia Basket School Torremaggiore e la società ospitante Molise Basket Young Termoli

Un torneo che non sarà solo una vetrina per i giovani talenti, ma anche un’opportunità di formazione, grazie agli interventi di esperti nel campo della psicologia sportiva, della nutrizione e del rispetto delle regole.

Il torneo si svolgerà al PalaSabetta di Termoli, un palazzetto che sarà il cuore pulsante dell’evento, accogliendo atleti, tecnici e tifosi per due giorni di grande basket, con un formato che prevede gironi iniziali, semifinali e finali, per determinare la squadra vincitrice del Trofeo dell’Adriatico.

Il Trofeo dell’Adriatico è anche un’importante occasione per la Città di Termoli di farsi conoscere come realtà che investe nello sport e che ospita eventi di qualità. La città, famosa per le sue bellezze naturali, sarà il palcoscenico ideale per un torneo che attirerà non solo gli appassionati di basket, ma anche turisti e famiglie, che potranno

approfittare della sua posizione sul mare e della sua offerta turistica. Il torneo, inoltre, rappresenta una vetrina importante per il basket giovanile. Nonostante la sua breve durata, il Trofeo dell’Adriatico offre ai giovani atleti la

possibilità di mettersi in mostra e di confrontarsi con altre realtà regionali e nazionali, migliorando le proprie capacità tecniche e psicologiche.

Il Trofeo dell’Adriatico è molto più di un semplice torneo di basket giovanile. È un’opportunità per i giovani atleti di crescere, imparare e mettersi alla prova, ma anche per il pubblico di assistere a partite di grande intensità e di riflettere su tematiche fondamentali per il mondo dello sport.

L’appuntamento è per il 4 e 5 gennaio 2025, con il Trofeo dell’Adriatico: due giorni di sport, formazione e divertimento che non mancheranno di lasciare il segno.