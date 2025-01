Un percorso positivo in serie B, il 2024 dell’Air basket Italiangas Termoli

TERMOLI. La sosta natalizia e l’ingresso nel 2025 permette di fare bilanci nell’annata sportiva. A parlare dell’Air basket Italiangas Termoli è stato il direttore sportivo, Gianni Di Vico.

Nella classifica di Serie B Interregionale prime due posizioni occupate da Scandone Avellino e Action Now Monopoli (26 punti). A seguire Dinamo Brindisi e Adria Bari (24 punti) che si contendono il terzo posto e tagliano il solco su Lions Bisceglie, più dietro di 4 lunghezze.

La Air Basket Italiangas Termoli (18 punti) dopo le prime cinque difficili giornate di ritorno riesce a mantenere la sesta posizione in solitaria grazie alla fondamentale vittoria su Brindisi e alla sconfitta subita dall’inseguitrice Virtus Molfetta (16 punti) contro Canosa.

In ottava posizione Miwa Cestistica Benevento (14 punti) a ottima distanza di sicurezza dalla zona bassa della classifica popolata da Basket Corato a pari punti con Canusium Basket (8 punti), Mola New Basket (6 punti) e CJ Taranto (0 punti).

Sensazioni dopo 16 partite?

Le sensazioni sono positive. Il lavoro fatto in queste settimane si riflette in una classifica che rispecchia i nostri sforzi. Considerando che non abbiamo ancora giocato una partita al completo dall’inizio della stagione, i risultati finora sono gratificanti.

Quali sono le aspettative?

Il nostro obiettivo, come già dichiarato, è mantenere la categoria, disputare un primo campionato di Serie B da metà classifica e puntare a rientrare nelle prime sei posizioni al termine del girone di ritorno.

Cosa sarà necessario per entrare nelle prime sei in classifica?

Sarà fondamentale avere consapevolezza, ambizione e unione di intenti da parte della società, dello staff tecnico e della squadra. Il primo passo è approcciare ogni settimana e ogni gara con la massima concentrazione. Episodi come quello di Monopoli non sono accettabili e dobbiamo lavorare per evitarli.

Il roster resterà invariato fino alla fine o ci saranno movimenti in entrata e uscita?

L’intenzione è quella di proseguire con l’attuale roster fino al termine della stagione. Abbiamo dimostrato, anche contro Avellino, la prima della classe, di essere molto competitivi. Se la partita non fosse stata condizionata da una gestione discutibile degli arbitri, avremmo potuto portare a casa i due punti. Tuttavia, vedremo cosa offrirà il mercato e valuteremo eventuali opportunità.

Qual è il futuro dell’Air Basket?

Il futuro è nelle nostre mani. Abbiamo avviato un progetto giovani per sviluppare e migliorare il settore giovanile, introducendo borse di studio per ragazzi provenienti dall’Africa. Ogni anno il progetto crescerà di livello. Per garantire un futuro roseo all’Air Basket, sarà necessario puntare su sostenibilità economica e infrastrutture adeguate.

A chi va un ringraziamento particolare?

Un ringraziamento speciale va, prima di tutto, al presidente, che rappresenta l’anima di questa avventura. Un plauso va poi al coach e al suo staff, che lavorano quotidianamente con ragazzi straordinari. Infine, un sentito grazie alla famiglia Italiangas e a tutte le realtà imprenditoriali che ci sostengono: è grazie a loro che la città può contare su una realtà cestistica di grande valore tecnico e umano.