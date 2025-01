Derby Termoli calcio-Isernia di metà febbraio verso l’anticipo al sabato

TERMOLI. La notizia manca ancora dei crismi dell’ufficialità, ma è pressoché certo che il derby di Serie D, Girone F, tra Termoli Calcio 1920 e Città di Isernia San Leucio, valido per la 24ª giornata di campionato e previsto da calendario per domenica 16 febbraio, sarà anticipato a sabato 15 per motivi di sicurezza.

Il motivo che avrebbe spinto la questura di Campobasso a richiedere questo anticipo risiede nella concomitanza con la partita di Serie C tra Campobasso e Ternana, che porterà nel capoluogo regionale un elevato numero di tifosi umbri.

La gestione contemporanea di due eventi calcistici così rilevanti risulterebbe complessa, considerando il personale necessario per garantire la sicurezza.

Per evitare problemi logistici e organizzativi, la decisione di anticipare il derby appare la più plausibile e ragionevole. Le società interessate, Termoli e Isernia, sono già state avvisate del cambiamento.

Alcune voci hanno ipotizzato la possibilità, seppur remota, di mantenere la partita nella giornata di domenica, ma solo nel caso in cui venisse vietata la trasferta dei tifosi pentri a Termoli. Tuttavia, una simile decisione risulterebbe iniqua, considerando che all’andata un gruppo, seppur limitato, di tifosi termolesi ha potuto assistere alla gara a Isernia.

Sebbene anticipare una partita così importante a un giorno lavorativo possa comportare un tifo ridotto e un potenziale danno economico per le casse societarie, la sicurezza resta la priorità.

Michele Trombetta