Il Termoli calcio 1920 sconfitto 2-0 all’Aquila

TERMOLI. Al Gran Sasso d’Italia, lo stadio dell’Aquila, il Termoli esce sconfitto ma a testa alta contro i padroni di casa. La squadra abruzzese ha dovuto faticare non poco per avere la meglio sui giallorossi termolesi. Nel primo tempo, infatti, il Termoli ha disputato una buona gara, rispondendo colpo su colpo all’Aquila, che mantiene ambizioni di vittoria del campionato, velleità permettendo da parte della Sambenedettese.

Nei primi 45 minuti, l’Aquila sembrava voler fare la partita, ma senza creare reali pericoli per la retroguardia giallorossa. Al contrario, è stato il Termoli a costruire un paio di azioni da brivido per gli abruzzesi, in particolare quella capitata sui piedi di Traini allo scadere della prima frazione: a porta vuota, il giocatore ha incredibilmente calciato alto sopra la traversa, sprecando una ghiottissima occasione.

Anche l’inizio della ripresa ha visto il Termoli pericoloso, con un’occasione importante firmata da Ricci che ha fatto tremare i padroni di casa. Tuttavia, al 16′ del secondo tempo, l’Aquila è riuscita a sbloccare la partita grazie a un gol di Sereni, risolvendo così una situazione che si stava facendo piuttosto complicata per i rossoblù. All’11’ della ripresa ha fatto il suo esordio per il Termoli il nuovo acquisto, l’attaccante Vincenzo Della Pietra. Dopo il gol dell’Aquila, il Termoli ha cambiato atteggiamento e si è riversato in avanti, impegnando più volte Michielin, il portiere dei locali, che si è reso protagonista con alcuni interventi decisivi. Dopo il gol di Sereni, nessun’altra occasione degna di nota, soprattutto da parte dei padroni di casa, che avrebbero dovuto blindare il risultato. Tuttavia, con il punteggio fermo sull’1-0, la partita è rimasta aperta, e il Termoli ha continuato a crederci almeno fino al 40′, quando poi Giampaolo ha segnato il gol del 2-0, ormai al tramonto della gara.

Peccato, perché oggi il Termoli, nonostante il classico risultato all’inglese, non ha demeritato. Anzi, fino al gol che ha sbloccato la partita nella prima parte della ripresa, la squadra giallorossa si era fatta preferire. Inoltre, quella palla gol colossale al 45′ del primo tempo di Traini grida ancora vendetta.

Per fortuna, le squadre che seguono il Termoli in zona playout, ad eccezione della Fermana (che ha fatto risultato ad Ancona) e dell’Avezzano (vincente sul triplice fischio finale grazie a un autogol contro la Vigor Senigallia), hanno tutte perso.

Michele Trombetta