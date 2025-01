Il Termoli Calcio scende in campo al “Cannarsa” alla ricerca dei 3 punti

TERMOLI. Domenica pomeriggio, alle ore 14:30, il Termoli Calcio affronterà la Forsempronese allo stadio “Gino Cannarsa” in una gara fondamentale per la corsa alla salvezza.

Dopo la sconfitta di misura al “Gran Sasso d’Italia” contro L’Aquila, la squadra di Mosconi è pronta a rialzare la testa davanti al proprio pubblico.

La trasferta in Abruzzo ha lasciato qualche rimpianto: la squadra giallorossa ha disputato una buona gara, mostrando carattere e organizzazione, ma la sfortuna e qualche episodio sfavorevole hanno condizionato il risultato finale. Ora, però, l’obiettivo è chiaro: conquistare i tre punti contro la temibile Forsempronese. All’andata fu uno 0-0 combattuto, ma domenica sarà tutta un’altra storia. Mister Mosconi, che comincia a vedere la squadra assimilare sempre meglio le sue idee, chiede ai suoi di dare tutto per sfruttare il fattore campo. Il gruppo si è allenato con intensità in settimana: i nuovi innesti stanno trovando il giusto feeling con i compagni e l’atmosfera nello spogliatoio è positiva. C’è consapevolezza che una vittoria sarebbe una spinta importante per il morale e per la classifica, permettendo di allontanarsi dalla zona pericolosa.

Mister Mosconi ha dichiarato: “Dobbiamo approcciare la gara con determinazione e concentrazione. Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico, e non possiamo permetterci di lasciare punti per strada. La squadra sta crescendo, ma ora servono i risultati”.

Appuntamento quindi a domenica, ore 14:30, al “Gino Cannarsa”. I tifosi sono chiamati a sostenere i giallorossi in questa sfida fondamentale per la corsa alla salvezza.

Biglietteria e info partita

Prezzi biglietti: Tribuna: 12€ Curva e Settore Ospiti: 10€ Ridotti (donne, over 65, 12-18 anni): 7€ Under 12: Gratis



Designazione arbitrale:

Arbitro: Lorenzo Spinelli (sezione di Cuneo)

(sezione di Cuneo) Guardalinee: Camillo Amarante e Davide Eliso (sezione Castellammare di Stabia)

Michele Trombetta