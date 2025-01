La nuova era giallorossa riparte contro il Notaresco al Cannarsa

TERMOLI. Dopo la pausa natalizia, tornano in campo tutti i campionati sportivi regionali e interregionali. Anche il Campionato Nazionale Dilettanti riprende con la diciottesima giornata, la prima di ritorno. Il Termoli Calcio ricomincia in casa, ospitando il Notaresco, fanalino di coda della classifica.

All’andata, il Termoli aveva conquistato una vittoria netta sul difficile campo del Notaresco, accendendo facili illusioni tra tifosi e addetti ai lavori. Non si sapeva ancora che quel 2-0 sarebbe stato solo un lampo in una stagione complicata. Gli entusiasmi erano alimentati dal ricordo di un girone di ritorno straordinario nella stagione precedente, che aveva garantito la salvezza con largo anticipo.

Confermato in blocco il tecnico Massimo Carnevale e gran parte della rosa, arricchita da alcuni innesti di peso, il Termoli aveva iniziato bene: pareggio contro l’Aquila in casa e, nonostante un rigore dubbio al 93’, si sognavano i playoff. Ma quel sogno si è dissolto rapidamente. La quinta giornata ha segnato l’inizio del tracollo: tre sconfitte pesanti con Castelfidardo (5-0), Avezzano (1-2) e Isernia (2-1), inframmezzate solo da una vittoria illusoria contro l’Ancona (4-0). A seguire, altre battute d’arresto con Chieti (3-0) e Sora (0-1).

Ora, la prima giornata del 2025 segna un nuovo inizio, non solo per l’anno solare, ma per tutto il Termoli Calcio. La famiglia Montaquila ha lasciato il timone, concludendo la cessione della società il 31 dicembre, proprio allo scadere, come si direbbe in gergo calcistico. Un closing atteso, che introduce una nuova era: nuova dirigenza, nuovo allenatore, ma una rosa in gran parte composta dai “vecchi” eroi che hanno resistito alle difficoltà.

Tra questi, spiccano il capitano Sicignano, Palombo, Colarelli, Ricci, Hutsol ed Esposito, che hanno scelto di restare nonostante le incertezze. A loro si sono aggiunti nuovi innesti, tra cui Filippo Magnini, terzino in prestito dalla Vis Pesaro in Serie C, e il nuovo tecnico Mosconi.

Domani il “Cannarsa” si preannuncia gremito per salutare la squadra e augurare loro un buon anno, soprattutto in termini di risultati. L’obiettivo è chiaro: condurre il Termoli fuori dalle acque agitate e raggiungere la salvezza, la vera “terra promessa” di una stagione fin qui travagliata.

Michele Trombetta