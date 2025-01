L’assistente Perrotti “promosso” per la prestazione in Juventus-Milan

CAMPOBASSO. La Gazzetta dello Sport ha promosso la terna arbitrale che ieri sera ha guidato il match Juventus-Milan in Arabia Saudita per la seconda semifinale della final four di Supercoppa Italiana con un 6.5, compreso l’assistente molisano Giuseppe Perrotti, della sezione Aia di Campobasso.

Ebbene, deve aver proprio convinto il guardalinee nostro corregionale, sarà l’assisente di riserva per la finale di lunedì sera, nel derby Inter-Milan.

Sul terreno di gioco del Kingdom arena di Riyadh a coadiuvare Simone Sozza, saranno Ciro Carbone e Alberto Tegoni, con quarto uomo Micheal Fabbri; Valerio Marini e Daniele Doveri in sala var.