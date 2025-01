Luca Massimi designato a dirigere Bologna-Como

TERMOLI. Luca Massimi, arbitro Can della sezione di Termoli, dopo essere stato quarto uomo in Torino-Cagliari sette giorni fa e aver diretto alcune importanti gare in Serie B con risultati eccellenti, tornerà a fischiare nella massima serie nel prossimo weekend. Il designatore gli ha affidato una partita dai risvolti tecnici e sportivi molto delicati e significativi: Bologna-Como.

La gara sarà decisiva sia per i felsinei, in corsa per le posizioni in zona Champions, sia per i lariani, che puntano a una salvezza tranquilla e anticipata. Entrambe le squadre si distinguono per aver fatto del bel gioco il loro mantra.

Luca Massimi ha già arbitrato il Bologna al Dall’Ara in questa stagione, uno stadio che in passato lo ha visto più volte protagonista come direttore di gara.

Michele Trombetta