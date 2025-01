Match di cartello dell’Eccellenza trasloca al “Cannarsa”

TERMOLI-CAMPOMARINO. Sabato 11 gennaio “Tutti allo stadio”, con questo slogan la dirigenza adriatica del C.N.C. Sporting chiama a raccolta i suoi tifosi per l’importante sfida contro la capolista Vastogirardi.

Per lavori di manutenzione dell’impianto “Santa Cristina” di Campomarino la gara tra il C.N.C. Sporting e la capolista del campionato di Eccellenza molisana Vastogirardi, in programma sabato 11 gennaio alle ore 15 , si disputerà allo stadio comunale “Gino Cannarsa” di Termoli.

In vista della delicata gara contro la corazzata Vastogirardi di mister Luigi Agnelli (impressionante fino adesso il loro cammino: in sedici gare disputate hanno conquistato altrettante vittorie, miglior attacco con 49 reti, media gol a partita di 3,1 !!! e soltanto tre le reti subite), la dirigenza adriatica con lo slogan “Tutti allo stadio”, invita i tifosi e sostenitori campomarinesi e cliternini ad essere numerosi allo stadio per incoraggiare i propri beniamini.

L’obiettivo è di riuscire a infliggere un passo falso agli altomolisani (nel team adriatico c’è molta rabbia e delusione per non aver conquistato mercoledì la finalissima regionale della Coppa Italia, usciti sconfitti con tante recriminazione, per 2 a 1 in casa dell’Aurora Alto Casertano), come successe nella stagione 2022/23 quando bomber Finizio & C. riuscirono a fermare l’imbattibilità interna del Campobasso che durava da undici partite con la storica vittoria, espugnando l’ex Selva Piana (ora “Tonino Molinari”), per 1 a 0. Sull’altra sponda la capolista di capitan Sergio Ruggieri (10 reti) non vorrà concedere sconti in riva all’Adriatico e cercherà di conquistare la diciassettesima vittoria consecutiva (scaramanzia a parte) per consolidare la leadership per un pronto ritorno in serie D, dopo la delusione della retrocessione nella passata stagione.

Dall’autonomia calcistica dal comitato campano (1992) le due compagini , in riva all’Adriatico, si sono affrontate quattro volte nel campionato di Promozione, con il Campomarino sempre vittorioso, questo il dettaglio dei precedenti:

Stagione sportiva 1996/97: Campomarino – Vastogirardi 1-0 (Rainone) ;

Stagione sportiva 1998/99: Campomarino – Vastogirardi 1-0 (Sborea);

Stagione sportiva 2003/04: Campomarino MC – Vastogirardi 2-0 ( 2 D’Anna);

Stagione sportiva 2004/05: Campomarino MC – Vastogirardi 3-0 (Solimena, Caprioli, D’Anna).

In questa gara è stata indetta la giornata biancorossoblù (non saranno validi gli abbonamenti sottoscritti ad inizio stagione). Il prezzo del biglietto unico resta confermato a 8 euro acquistabile presso il botteghino dello stadio.

Dalla società adriatica si auspicano che sabato possa essere una grande giornata di sport e tifo caloroso da ambo le parti nonché un grande spettacolo sul terreno di gioco del “Gino Cannarsa” di Termoli.

Emilio Beltotto