Termoli 1920 di rimonta, col Roma City finisce 1-1

TERMOLI. Un match cruciale, quello di oggi disputato contro il Roma City dal Termoli calcio 1920 e un punto è stato portato a casa.

Scontro delicatissimo in zona salvezza tra Roma City e Termoli, con la squadra termolese che parte subito forte, dimostrando di non essere arrivata lì per una semplice passeggiata. Al 12′, Cancello, tornato in giallorosso da martedì, si fa subito notare: entra in area di rigore, si propone al tiro e lo esegue magnificamente, facendo gridare al gol. Ma il portiere laziale compie un vero miracolo, negando la rete e salvando i suoi.

Al 15′, il Termoli ci prova ancora con una grande iniziativa di Colarelli, che calcia poco prima di entrare in area. Un difensore respinge, ma scattano proteste per un presunto fallo di mano che l’arbitro non rileva, nonostante sia sembrato evidente. Nulla di fatto.

Al 22′, è sempre il Termoli a rendersi pericoloso, ancora con Colarelli, fermato però in angolo. Sul successivo corner, i giallorossi vengono contenuti dalla difesa avversaria. Nei primi 25 minuti, il Termoli domina il gioco, senza concedere nulla al Roma City del temutissimo ex Kilian Hernandez.

Al 28′, però, arriva una tegola per il Termoli: Zammarchi è costretto a uscire per un probabile problema muscolare. Al suo posto entra Traini.il Roma City si sveglia nei secondi finali al 45 con il capitano Genovesi che manca il gol da buona posizione e poi nel recupero al 46 ‘passa anche se in modo rocambolesco con l’ex Hernandez che tira in porta deviazione decisiva di Galdo che spiazza il proprio portiere Palombo, così si va al riposo con il Roma City fortunatamente in vantaggio

Si riprende a giocare per la ripresa tra Roma City e Termoli, con i laziali in vantaggio per 1-0 grazie all’autorete di Galdo al 46’, nata da un tiro dell’ex giallorosso Hernández. Ci si aspetta un Termoli grintoso per cercare il pari, ma nei primi 10 minuti della ripresa non succede nulla di rilevante.

Al 56’, Keyta, ben servito in area, colpisce di testa ma manda alto. Un minuto dopo, al 57’, il Termoli sfiora il gol grazie a un disimpegno sbagliato del portiere Salvati, che al limite regala palla a Cancello. Quest’ultimo prova il tiro a botta sicura, ma una deviazione manda la sfera sui piedi di Keyta, che calcia verso la porta vuota. Tuttavia, un difensore laziale riesce incredibilmente a deviare e salvare il risultato, negando l’1-1 ai giallorossi.

Al 70’, ci prova Traini dal limite dell’area, ma il suo tiro telefonato finisce tra le braccia del portiere Salvati. Un minuto dopo, al 71’, il Termoli continua a spingere: Ferchichi serve un ottimo pallone a Colarelli, che si libera bene, entra in area e tira, ma Salvati compie una gran parata, negando ancora una volta il gol ai molisani.

Per la grinta e la voglia mostrata, il Termoli meriterebbe il pareggio, e infatti lo trova al 73’. Grande azione di rimessa: Cancello, partendo da metà campo, serve Keyta, che si invola sulla sinistra, entra in area e con un gran diagonale batte imparabilmente Salvati, siglando l’1-1 strameritato.

Dopo il pareggio, i laziali, già in difficoltà, sembrano accusare il colpo. Il Termoli ci crede e tenta il colpaccio, spinto anche dai cori incessanti degli ultras della curva Marco Guida, i soli a farsi sentire nello stadio.

All’83’, Diao viene ammonito in area del Roma City per simulazione, ma dalle immagini non sembra proprio simulazione. Il Termoli continua ad attaccare fino al 90’, quando conquista un calcio d’angolo: Esposito batte e Traini colpisce di testa, ma la palla sfiora il palo e finisce sul fondo.

Al 91’, Esposito, entrato in campo da appena 4 minuti, si fa espellere per un brutto fallo a centrocampo su Bonello. Con 4 minuti di recupero concessi, non accade più nulla di significativo.

La partita si conclude sull’1-1: un pareggio prezioso su un campo difficile, soprattutto in uno scontro diretto per la salvezza.

Michele Trombetta