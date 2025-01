TERMOLI. Una notizia che avremmo voluto non dare mai, quella della scomparsa della signora Anna Guerriero, salita in cielo nella mattinata di oggi, all’ospedale San Timoteo, all’età di 87 anni. A darne l’annuncio le figlie Katiuscia e Gabriella, i generi Michele e Giuseppe, i nipoti Federico e Claudia. Ci associamo al dolore per questo lutto così profondo ai cari amici. I funerali hanno luogo domattina, venerdì 17 gennaio, alle 11, nella chiesa del Crocifisso.