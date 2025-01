TERMOLI. Si rinnova domani sera l’appuntamento con Agorai, piazze per la salute mentale.

Dalle 18 alle 19.30 presso l’auditorium di Termoli in via Elba. Agorai è una rete di piazze italiane unite dall’idea di salute mentale come bene comune; uno spazio fisico e affettivo di coinvolgimento e partecipazione alla pari tra pazienti, familiari, operatori, cittadinanza; un processo orizzontale, aperto alla progettazione di iniziative e azioni e alla promozione di una buona salute mentale di comunità; l’inizio di una Consulta territoriale per dare voce ai portatori di interesse nel campo della salute mentale.

Agorai è generare salute mentale».