Al via il concorso presso l’Accademia navale di Livorno

TERMOLI. Sono 180 i posti messi a concorso per l’ammissione alla 1^ classe dei Corsi normali dell’Accademia Navale di Livorno e 20, in particolare, quelli destinati al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera per l’anno accademico 2025 – 2026.

È un concorso rivolto a tutti i giovani che abbiano un’età compresa tra i 17 ed i 22 anni, non ancora compiuti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, e che desiderino intraprendere la carriera di Ufficiale.

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata direttamente sul portale online del Ministero della Difesa entro il 30.01.2025 al seguente link: https://www.guardiacostiera.gov.it/trasparenza/Pages/bandi-di-concorso.aspx.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.marina.difesa.it nella sezione Concorsi e per guardare più da vicino di cosa si occupa il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e le attività in cui è giornalmente impegnato, cliccate sul seguente link:

https://drive.google.com/file/d/1HSgDvUI2AJrKAiEueXRnUP4TaGcFqG5N/view?usp=sharing.