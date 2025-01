TERMOLI. Auguri alla Maestra Anna che ha festeggiato 90 anni

Tra le fortune che ho avuto nel corso della mia vita, me ne è capitata una che ha un peso specifico diverso da tutte le altre: sono stata allieva, alle elementari, della maestra Anna Sepede Aldorasi. Per capirci, sto parlando dell’epoca in cui a scuola elementare le classi erano affidate ad una sola insegnante, che tipicamente aveva il compito non solo di tenerle a bada in una età delicata, ma soprattutto di fornir loro delle nozioni che sarebbero state utili per sempre. Se giudichiamo i risultati scolastici, dalle sue classi sono usciti tanti medici, dirigenti, artisti, sacerdoti, funzionari, ingegneri, avvocati e persino un presidente di Regione; è evidente che il suo lavoro lo sapeva fare, la mia Maestra.

Il risultato eccezionale di questa insegnante -che a 90 anni ha il cervello più verde del mio- per cui tutti noi che la abbiamo festeggiata ieri sera le saremo per sempre grati, non è stato quello scolastico; è stato quello umano. Questo la rende la donna straordinaria che è, non solo perché a scuola si parlava di argomenti che pochi altri avrebbero affrontato con dei mocciosi (ricordo le migrazioni e le epidemie, anche dopo tanti anni) ma perché ci ha insegnato il valore dell’umanità, dell’amicizia e dei legami. Nel bailamme della festa, oltre alla famiglia ed ai ragazzi delle classi 1972 e 1977, hanno voluto essere presenti alunni che hanno affrontato ore di viaggio, pur avendo frequentato solo un anno di scuola con lei, ed anche una delegazione di mamme, le quali ancora oggi la ringraziano per aver fatto emergere i talenti dei loro figli nati negli anni ‘70. E se lo dicono le mamme!

I tuoi ragazzi, Maestra, ti danno appuntamento per la prossima festa e, anche se noialtri già lo sappiamo (perché è la nostra senza ombra di dubbio), speriamo di farti dichiarare qual è stata la tua classe preferita. Ad maiora!