Campione del Mondo di Reining: il molisano Andrea Iannetta racconta la sua avventura

CAMPOBASSO. L’atleta molisano Andrea Iannetta, campione del mondo nella categoria non professionisti della National Reining Horse Association, racconterà la sua straordinaria esperienza durante una conferenza stampa in programma sabato 1° febbraio 2025, alle ore 11:00, presso l’Hotel San Giorgio di Campobasso.

Nel 2024, Iannetta ha conquistato il titolo mondiale con il suo cavallo Welleing Little Jack, e ha completato la sua brillante stagione con il terzo posto con Hollywood Gun Bodo. La sua performance, che ha segnato un trionfo storico, rappresenta un grande successo per l’equitazione molisana e per la disciplina del reining, uno sport che affonda le sue radici nelle manovre tradizionali dei cowboy, come lo sliding stop e le giravolte (spin).

Durante l’incontro con la stampa, Andrea Iannetta condividerà la sua esperienza in vista della cerimonia di premiazione che si terrà dal 10 al 22 giugno 2025 negli Stati Uniti, nello Stato dell’Oklahoma.

La conferenza stampa, aperta anche a tutti gli appassionati di equitazione, sarà l’occasione per approfondire la conoscenza di questa affascinante disciplina e per celebrare un atleta che ha portato alto il nome del Molise nel panorama internazionale.