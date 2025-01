Cani liberi e non controllati: “Troviamo un equilibrio che garantisca il rispetto reciproco”

MONTENERO DI BISACCIA. Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione da parte di Gustavo F., residente a Montenero di Bisaccia, che solleva un problema legato alla gestione dei cani nella cittadina bassomolisana. Prima di entrare nel merito della questione, ci teniamo a precisare che il nostro intento non è in alcun modo quello di attaccare gli animali, che meritano il nostro rispetto, ma di sensibilizzare sulla responsabilità dei proprietari quando le situazioni di malagestione possono compromettere la sicurezza e il benessere degli altri.

Gustavo ci racconta:

“Io e mia moglie amiamo fare lunghe passeggiate per il paese. Tuttavia, mia moglie ha una forte paura degli animali, in particolare dei cani. Purtroppo, oltre al problema del randagismo, che affligge molte città, a Montenero ci troviamo spesso di fronte a proprietari di cani che non rispettano le normative. Secondo quanto stabilito dalle leggi, gli animali devono essere tenuti al guinzaglio durante le passeggiate e, in alcuni casi, è obbligatorio anche l’uso della museruola. Nonostante alcuni si attengano a queste regole, molti altri no, e qui nasce il problema. Quando mia moglie vede un cane libero e non controllato, entra immediatamente in panico. Capisco l’affetto per gli animali, che condividiamo, ma è fondamentale rispettare le normative per la sicurezza e il benessere di tutti. Gli animali, per quanto adorabili, possono reagire in modo imprevedibile; è quindi responsabilità dei proprietari evitare situazioni che possano creare disagio o paura ad altri cittadini. A Montenero è stata anche creata un’area per cani, ma spesso vedo i proprietari chiacchierare al suo interno, mentre i loro animali si aggirano liberi al di fuori della zona riservata. Questo vanifica lo scopo dell’area stessa e mette in difficoltà persone come mia moglie, che avrebbero tutto il diritto di passeggiare serenamente senza vivere momenti di ansia. Chiedo alle autorità competenti di intervenire affinché le regole siano fatte rispettare per il bene di tutti, sia delle persone che degli animali. Non credo sia impossibile trovare un equilibrio che garantisca il rispetto reciproco e una convivenza armoniosa.”

Ringraziamo Gustavo per la sua segnalazione e speriamo che la sua riflessione possa stimolare un confronto costruttivo all’interno della comunità, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sereno e sicuro per tutti i cittadini.