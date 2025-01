Cordoglio e ricordo: si è spenta Pina D’Addario

MORRONE DEL SANNIO. Morrone del Sannio è in lutto per la scomparsa della cara concittadina e professoressa Pina D’Addario.

“Pina ci lascia un ricordo indelebile, di una persona prodiga e cordiale” dice commossa il sindaco, Stefania Pedrazzi, ricordandone “il grande impegno promosso sia in qualità di Vicesindaco con l’amministrazione Iorio negli anni 2001-2005, e poi nelle vesti di Presidente dell’Azione Cattolica sul territorio della Parrocchia di Morrone del Sannio. Resterà di lei la memoria di una persona dall’infaticabile impegno civico, generosa nel mettere a disposizione della comunità le sue energie e le sue competenze. E come insegnante di educazione artistica in pensione non si è mai risparmiata, offrendo, in particolare ai giovani e agli anziani, il dono della sua creatività e delle sue doti artistiche”.

Con commozione tutta l’Amministrazione Comunale di Morrone del Sannio esprime il cordoglio e l’affettuosa vicinanza alla famiglia.