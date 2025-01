Cordoglio “tremitese” per la scomparsa di Lorenzo Di Palma

PETACCIATO-ISOLE TREMITI. Cordoglio dalla comunità tremitese per la scomparsa dell’ex militare dell’Arma Lorenzo Di Palma. Dalla pagina della Riserva Marina:

«Ci lascia anche Lorenzo Di Palma, papà di Rachele e Fuffy. Avremmo voluto iniziare il nuovo anno in modo diverso e non con l’ennesima dipartita di questo nefasto periodo ma il procedere della vita ci ha messo davanti questo momento brutto vissuto dalla comunità e dai nostri carissimi amici. Non ci sono parole che tengano, resta solo il dolore di parenti e amici. Per anni carabiniere presso la stazione carabinieri di Tremiti di cui è stato anche comandante, era stato poi trasferito presso altre sedi. Da tempo viveva a Petacciato, in provincia di Campobasso.

Così lo ricorda Fuffy: “Era un uomo che, con i suoi valori, ha saputo costruire una famiglia, affrontando le difficoltà con coraggio e con il cuore aperto a chiunque avesse bisogno di aiuto. La sua generosità e il suo spirito altruista resteranno per sempre nei nostri cuori, come testimoni di una vita vissuta pienamente e con grande dignità. Ciao, Papà”.

I funerali si svolgeranno, domani, 2 gennaio 2025, alle ore 11 a Petacciato».