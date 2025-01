Corso di formazione politica: nel decimo incontro si parla di intelligenza artificiale

TERMOLI. Domani, venerdì 24 gennaio alle ore 17, si procede con il ciclo di incontri previsto nel Corso di Formazione Politica, presso l’Auditorium comunale in via Elba, con il decimo incontro con la relazione dell’avvocato Matteo Iacovelli – Informazione e intelligenza artificiale (Avvocato Cassazionista, Direttore dell’Avvocatura Regionale dal 2022. Già Docente di Diritto Privato e Diritto del pubblico impiego nella Facoltà di Giurisprudenza e di Diritto e Giustizia amministrativa nella Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università del Molise. Autore di pubblicazioni in materie giuridiche).

Seguirà alle ore 18 la relazione della dottoressa Patrizia Santella – Lavoro, cooperazione e corpi intermedi (Laurea in Scienze del Servizio Sociale, Direttrice del Centro di Formazione Professionale “Scuola e Lavoro” di Termoli. Esperta dello sviluppo della cooperativa).