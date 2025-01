Dopo 27 anni di lavoro nei servizi sociali: «Un saluto speciale va a ciascuno di voi»

GUGLIONESI. Un saluto social, quello di Mina Smargiassi, a Guglionesi: «Mi sento di scrivere queste righe per ringraziarvi, poiché molti di voi mi hanno contattato per chiedere notizie su di me. Per 27 anni ho avuto l’onore di lavorare presso i servizi sociali del Comune di Guglionesi, e spero con tutto il cuore di aver, nel mio piccolo, contribuito a difendere e rispettare la dignità di ogni persona che si è rivolta a me per un aiuto o un consiglio. Se in qualche modo sono riuscita a diventare per voi una figura di fiducia e amicizia, allora posso dire di aver raggiunto il mio obiettivo.

Un saluto speciale va a ciascuno di voi, a partire dal più piccolo fino al più anziano. Ogni incontro, ogni storia e ogni sorriso mi hanno lasciato un segno profondo.

Guglionesi resterà sempre nel mio cuore. La popolazione e la comunità mi hanno accolta come una famiglia, e adesso porto con me un pezzo di questa splendida terra e della sua gente. Non c’è altro da aggiungere se non un semplice, sincero “saluto con il cuore.”

Con affetto, *Mina*».