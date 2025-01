Freccette: Bvd Gringo’s Team trionfa alle finali di Termoli

TERMOLI. Dopo tanto allenamento e tanta passione per il gioco delle freccette il Bvd Gringo’s Team di San Martino in Pensilis è riuscito a vincere il campionato provinciale di serie C della Fidart alle finali disputate nell’ultimo fine settimana a ‘La Vida’, sabato 25 e domenica 26 gennaio.

A trionfare la squadra composta dal capitano Pasquale D’Amico, Antonio Pesce, Adriano Di Gennaro, Nicola Figliola, Fiorin Storia e in particolare la squadra aiutata dal più piccolo, il campione di serie C Christian D’Amico: obiettivo difficile da raggiungere con avversari molto competitivi e forti. «In bocca al lupo ragazzi e grazie di tutto dal Capitano».