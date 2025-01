«Io e te… senza te», il ricordo del parrucchiere-artista Tony Petrone

TERMOLI. Il 29 gennaio 2024 ci lasciava Tony Petrone, il “parrucchiere artista” di Termoli, una figura amata e stimata non solo per il suo talento, ma soprattutto per il suo spirito creativo e il cuore generoso.

A un anno dalla sua scomparsa, il vuoto che ha lasciato è ancora immenso, un’assenza che il tempo non è riuscito neanche per un attimo a lenire.

A ricordarlo con infinito amore sono la moglie Pina, stimata poetessa, e i figli Lorella con il marito Luca, Diego con la moglie Raffaella, insieme agli adorati nipotini Marzia e Lorenzo.

Nel giorno di questo commosso anniversario, Pina dedica a Tony una sua poesia, testimonianza di un legame che va oltre il tempo e lo spazio, dove l’amore continua a parlare anche nel silenzio più doloroso. Tony vive nei cuori di chi lo ha amato e nel ricordo luminoso che ha lasciato a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. La signora Pina per l’occasione gli ha voluto dedicare una sua creazione poetica:

“Dove “

Dove… I passi sparsi nei sentieri impari

In un campo che non aveva tempo

Sotto un cielo che non dava luce.

Dove… I nostri passi donarono i sentieri

a quel campo regalammo tempo

nel cielo noi soffiammo stelle.

Dove… Costruimmo realtà nei giorni

spine e sassi erano sfide nelle mani

respiri e sogni intrecciati di speranze.

Dove…Quel che poteva essere non è stato

profonde ferite da curare

incessante forza per continuare a lottare.

Dove…IO E TE

Dove …SENZA DI TE.

Michele Trombetta