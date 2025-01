La giornata del dialetto

GUGLIONESI. La Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, promossa dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli), è un’occasione annuale per celebrare e preservare le lingue locali come parte integrante del nostro patrimonio culturale. L’evento, che si tiene ogni anno il 17 gennaio, ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza di tramandare i dialetti alle nuove generazioni, rafforzando il legame con le radici storiche e culturali di ciascun territorio.

Quest’anno, domenica 19 gennaio, la Pro Loco Colleniso di Gulglionesi, con la partecipazione straordinaria della compagnia teatrale “Di(A)lettanti”, darà vita a un pomeriggio speciale, invitando tutta la comunità a partecipare a un evento ludico e interattivo per celebrare il dialetto locale. L’iniziativa mira a coinvolgere tutte le generazioni, dai più piccoli ai più grandi, in un’esperienza educativa e divertente, attraverso giochi come il “quizzettone” e una versione nostrana di “Indovina chi?”.

L’evento si propone di avvicinare i bambini al vernacolo e stimolare la riflessione tra i più grandi sul grado di conoscenza del dialetto. Il programma prevede un incontro intergenerazionale che valorizza il dialetto attraverso il gioco e la socializzazione, creando un momento di svago, confronto e divertimento per tutta la famiglia.

In occasione di questo evento, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere meglio la compagnia teatrale “Di(A)lettanti”, che da dieci anni si dedica alla promozione, valorizzazione e preservazione della cultura del dialetto locale. Grazie al loro coinvolgimento, l’evento diventa anche una celebrazione della tradizione teatrale, unendo cultura e divertimento.

L’invito è rivolto a tutti: bambini, genitori, nonni e curiosi di ogni età sono invitati a trascorrere insieme un pomeriggio significativo e formativo, con attività che stimolano l’interazione e la scoperta del dialetto come parte fondamentale della nostra identità.

L’incontro si terrà domenica 19 gennaio alla Casa del Fanciullo. Inoltre, i partecipanti sono invitati a interagire sui social utilizzando gli hashtag ufficiali dell’evento (#giornatadeldialetto – #dilloin dialetto), condividendo frasi in dialetto e taggando il profilo della Pro loco Colleniso.

Non perdere questa occasione di celebrare la nostra lingua locale e di divertirti in compagnia!

«Abbiamo accolto con particolare interesse l’invito di Myunpli, unione nazionale delle Pro Loco d’Italia nonché ente promotore, a partecipare simbolicamente alla Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali 2025. L’obiettivo è quello di avvicinare i più piccoli al vernacolo ed indagare con i più grandi il grado di conoscenza del nostro dialetto. L’interesse è di promuovere e valorizzare il dialetto in forma ludica attraverso un incontro intergenerazionale ed interattivo. Siete tutti invitati, bambini, genitori, nonni a condividere un momento di svago, confronto, divertimento e intrattenimento in compagnia di qualche rappresentante dei nostri cari “Di(a)lettanti”, la compagnia teatrale del nostro paese che da ormai dieci anni promuove, valorizza e preserva la cultura del dialetto locale.

Siete pronti per il quizzettone e la versione nostrana di “Indovina chi?”. Attraverso il gioco cercheremo di trasmettere il valore che il nostro patrimonio linguistico riveste nella costruzione della nostra identità, l’importanza di tramandarlo alle generazioni future e ragionare su progetti futuri. Vi aspettiamo, quindi, domenica 19 gennaio alla Casa del Fanciullo per trascorrere insieme un pomeriggio significativamente divertente e formativo. Vi invitiamo, inoltre, a condividere ed interagire sui canali social attraverso gli hashtag ufficiali dell’evento (#𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘢𝘵𝘢𝘥𝘦𝘭𝘥𝘪𝘢𝘭𝘦𝘵𝘵𝘰 – #𝘥𝘪𝘭𝘭𝘰𝘪𝘯𝘥𝘪𝘢𝘭𝘦𝘵𝘵𝘰) pubblicando le vostre frasi preferite in dialetto taggando il nostro profilo».