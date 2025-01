Larino Città del Natale: i biglietti vincenti della lotteria

LARINO. Estratti i biglietti vincenti della lotteria abbinata a “Larino, Città del Natale”, estrazione avvenuta stasera nella sede della Pro loco di Larino.

I biglietti vincenti

1° premio: Viaggio di tre giorni e due notti per due persone in Italia offerto da Pro Loco Larino

Biglietto n. 2850

2° premio: Montatura occhiali da sole, offerta da Ottica Antonacci di Roberto Antonacci

Biglietto n. 3045

3° premio: Notte per due persone a Larino, offerta da B&B La Testuggine

Biglietto n. 1960

4° premio: Cesto con prodotti tipici, offerto da Serra del Parco di Floriana Di Vito

Biglietto n. 465

5° premio: Hamburger e bibita per due persone, offerto da Revolution Fast Food Gourmet

Biglietto n. 3029

6° premio: Torta da 1kg e una bottiglia di spumante, offerti da Bar Pasticceria del Borgo

Biglietto n. 1171

7° premio: Trattamento viso, offerto da Empathie di Teresa Bavota

Biglietto n. 3835

8° premio: Buono spesa da 25 euro, offerto da Bimbanto

Biglietto n. 1157

9° premio: Taglio e piega, offerti da Colpi di Testa di Annamaria Campofredano

Biglietto n. 2468

10° premio: Sciarpa, offerta da DPM Store

Biglietto n. 1472

11° premio: Cornice, offerta da La Maison du Monde di Michela Vitiello

Biglietto n. 5039

I fortunati vincitori possono contattare la Pro Loco Larino al numero 353.3301550 o attraverso i social.