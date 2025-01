Lettura consumi idrici nei Comuni “Grim”

LARINO. Grim informa i gentili residenti dei comuni di seguito elencati che a partire da lunedì 3 febbraio 2025 inizieranno le letture dei consumi idrici.

Il personale incaricato e autorizzato, sarà munito di tesserino di riconoscimento, in modo di evitare spiacevoli equivoci e problemi.

In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invita a consultare il nostro sito online www.grimolise.it, oppure a contattarci al numero 0874 1919702 (dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:30 il sabato dalle 8:30 alle 12:30).

Grim è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.

ELENCO COMUNI: CASACALENDA -LARINO -SANTA CROCE DI MAGLIANO -URURI -FERRAZZANO -MONTEMITRO.