Neve e prime ordinanze su scuole chiuse

MORRONE DEL SANNIO. Scuole chiuse a Morrone del Sannio, con ordinanza della sindaca Stefania Pedrazzi.

«Informiamo che oggi la scuola di Morrone resterà chiusa per neve, a tutela di studenti, famiglie e personale scolastico.

Vi raccomandiamo la massima cautela e di parcheggiare le auto in modo da non intralciare il passaggio dello spartineve (salita corso Municipio e inizi via Nuova in particolare)».

Analogo provvedimento anche a Campobasso, Petrella Tifernina, Ripalimosani.

Anche il sindaco di Santa Croce di Magliano, Alberto Florio, ha deciso di sospendere l’attività didattica a causa delle condizioni meteo.