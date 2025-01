Riprende il corso di Formazione politica

TERMOLI. Dopo l’interruzione per le festività natalizie, domani, venerdì 10 gennaio alle ore 17, si riprende l’attività culturale procedendo con il ciclo di incontri previsto nel Corso di Formazione Politica, presso l’auditorium comunale in via Elba, con l’ottavo incontro con la relazione di Marcello Paradiso: La politica e le sue virtù.

Seguirà alle ore 18 la relazione di Irene Tartaglia*: Turismo e accessibilità.

I RELATORI

Don Marcello Paradiso, teologo, docente di teologia e filosofia, autore di saggi e ricerche a carattere filosofico-teologico e sulla Dottrina Sociale della Chiesa.

Irene Tartaglia, laurea in giurisprudenza e Laurea in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Direttore regionale della Confcommercio Molise dal 2011. Componente della giunta della Camera di Commercio del Molise.