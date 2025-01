TERMOLI. Si è smarrito un gatto di nome Birba: «Ho smarrito il mio gatto lunedì mattina, davanti il veterinario di via Inghilterra, è scappato, purtroppo nonostante l’aiuto dei Vigili del fuoco, che ringrazio, e l’aiuto della dottoressa Serena Di Vito, è fuggito in direzione via Perrotta-viale Trieste. Chiunque lo vede può chiamarmi al numero 371.5423103 oppure 371.3792691».