Ritroviamo “Trottola”

TERMOLI. Segnalato lo smarrimento di un cane di nome Trottola. «È un segugio dal manto nero focato con striature tigrate marroni e nere.

Al momento dello smarrimento non aveva collare ma è regolarmente dotata di microchip, ha circa un anno ed è stata avvistata l’ultima volta nei pressi della zona industriale di Termoli più precisamente in via Enrico Mattei dove ha la sua cuccia. Posso chiedervi di postare un annuncio con la speranza di rintracciarla? Grazie in anticipo e buon proseguimento di giornata.

Se trovata contattare: Emma 339 422 5797, Roberto 335 5215 436».