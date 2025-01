“Temerari al mare”

TERMOLI. Alcuni temerari hanno deciso di sfidare il freddo e immergersi nelle acque gelate del mare. Una tradizione che, per quanto audace, affonda le radici in diverse pratiche salutistiche e, talvolta, anche in una pura voglia di adrenalina.

Nella mattinata di oggi, 27 gennaio, un gruppo di persone ha scelto di concedersi un “bagno invernale”, nonostante le temperature dell’aria siano tutt’altro che gelide. L’acqua, però, non ha pietà.

Il “bagno invernale” sta diventando una tradizione sempre più popolare. Il mare d’inverno può essere sorprendentemente suggestivo. L’atmosfera tranquilla, il paesaggio che cambia con l’arrivo del freddo e il silenzio quasi irreale rendono l’esperienza ancor più unica e affascinante per chi sceglie di tuffarsi, sfidando la stagione.

C’è qualcosa di speciale nel fare il bagno in inverno, quando la spiaggia è deserta e il mare sembra invincibile. Il freddo di gennaio, purtroppo, tiene lontano la maggior parte dei bagnanti, ma c’è chi non ha paura delle basse temperature. Alcuni lo fanno per le presunte proprietà benefiche del “bagno freddo”, che si dice aiuti a migliorare la circolazione sanguigna, stimolare il sistema immunitario e ridurre lo stress. Altri lo fanno semplicemente per il gusto di sfidare sé stessi e vivere un’esperienza unica che lascia un ricordo indelebile.