MONTENERO DI BISACCIA. «Montenero fortunata», dalla sindaca Simona Contucci, a poche ore dall’estrazione del biglietto vincente di seconda categoria della Lotteria Italia (da centomila euro), arriva il messaggio per la concorrente in gara alla trasmissione “Affari Tuoi”.

«Un grande in bocca al lupo alla nostra concittadina Pina Di Vincenzo per la sua partecipazione alla trasmissione in onda su Rai 1 “Affari tuoi”. Restiamo sintonizzati».