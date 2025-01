TERMOLI. Uno striscione per Gino esposto anche a Termoli.

Gino, ragazzo italo albanese, è stato arrestato sotto mandato d’arresto europeo in Francia e rischia l’estradizione in Ungheria, perché accusato di essere stato complice dell’europarlamentare Salis delle violenze del febbraio 2023, contro un gruppo di neonazisti nella capitale ungherese.

Per evitare che il ragazzo possa andare in carcere in Ungheria, in condizioni disumane, tutti i gruppi antifascisti europei si stanno muovendo per aiutare la causa.