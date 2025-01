Alfa 146 “nella rotatoria”, schianto contro la palma

TERMOLI. Non sappiamo quanto abbia inciso l’asfalto bagnato dalle piogge degli ultimi giorni, ma c’è una recrudescenza degli incidenti stradali. Un’altra uscita di strada, ancora una volta avvenuta in prossimità di una rotatoria, è avvenuta oggi, domenicq 19 gennaio.

Un’Alfa 146 è finita all’interno della rotatoria di via Corsica, mentre si dirigeva in direzione Sud. L’auto ha subito uno schianto contro la palma che si trova nella ‘rotonda’ che disciplina l’accesso al centro commerciale e in via dei Lecci. Per fortuna, nonostante il violento impatto, il conducente non avrebbe riportato conseguenze.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Termoli e gli agenti della Polizia locale.