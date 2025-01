Altri tentati furti d’auto nella notte, «Chi ci tutela?»

TERMOLI. Senza soluzione di continuità. E’ quanto sta avvenendo sulle strade e non solo della nostra città. Nemmeno il tempo di metabolizzare notizia e commenti relativi al furto della Fiat Punto avvenuto ieri sul parcheggio dell’ospedale San Timoteo, che i soliti ignoti hanno agito nella notte anche nel quartiere Sant’Alfonso, in particolare.

Tra viale d’Italia e via Germania due tentati furti, sempre con bersaglio autovetture fuori produzione da tempo, come una vecchia Fiat 500 e un’Alfa 159. Un’altra segnalazione, per una Fiat Uno, arriva da piazza Donatori di Sangue.

L’utilitaria in viale d’Italia è stata scassinata, con vetri infranti, i ladri hanno cercato di avviarla, ma qualcosa dev’essere andato storto e si sono dileguati, probabilmente dopo aver arraffato quello che c’era all’interno. Anche il tentativo di portare via la berlina, poco distante, è fallito. Resta l’allarme sociale dei residenti, di cui una di loro ha detto a chiare lettere: «Ancora, ancora, non se ne può più deri tentati furti di auto, chi ci tutela?»