TERMOLI. Un investimento è avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Termoli, in via Fratelli Brigida.

Un anziano è stato urtato da una utilitaria grigia e soccorso dal 118 Molise, intervenuto in centro coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.

Per fortuna, dalle prime informazioni, le condizioni dell’uomo non desterebbero preoccupazioni. Non è stato segnalato l’intervento delle forze dell’ordine.