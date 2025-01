TERMOLI. Barattoli di latta che diventano trappole per felini. E’ quanto denunciano le Guardie ambientali del Gadit, a Termoli.

«Questa mattina abbiamo notato una carcassa di un gatto adagiato in un canale che affiorava leggermente. La testa era incastrata in un barattolo di latta, probabilmente di cibo per gatti. Facilmente si intuisce il tragico epilogo.

Oltre ad aver segnalato alle autorità competenti la sua presenza in relazione a inquinamento e salute pubblica, vorremmo ribadire, grazie alla risonanza del vostro tramite, la pericolosità dei barattoli di latta in cui gli animali, attratti dal cibo, possono restarvi incastrati all’interno, soffocare, provocarsi tagli. Sono pericolosi sia se utilizzati per dare del cibo ma possono anche diventarlo nel momento in cui si conferiscono con il resto dell’immondizia. Si pensi alle scatolette di tonno, a quanto possono essere taglienti le aperture.

Buona pratica sarebbe di sciacquare e schiacciare questi contenitori prima di buttarli, in modo da perdere attrattiva verso gli animali.

Ricordiamo inoltre di non lasciare cibo in giro per randagi o selvatici e, ai possessori di colonie feline il dovere di tenere pulite le zone di ricovero.

Una maggiore attenzione da parte di tutti proteggerebbe sia gli animali che l’ambiente. Ciò che ogni giorno la nostra vocazione come Gadit ci chiama a fare».