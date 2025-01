Furti di rame e ghisa sulla linea ferroviaria Foggia-Termoli, sarà intensificata l’azione di vigilanza

TERMOLI. Disposta l’immediata intensificazione dei servizi di vigilanza da parte delle Forze di Polizia per prevenire, contrastare e individuare i responsabili dei furti di cavi di rame e di contrappesi di ghisa lungo la linea ferroviaria Foggia-Termoli.

Questo l’’esito della riunione di ieri del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, del responsabile della Polizia Ferroviaria e dei referenti di FS Security spa, per fronteggiare in maniera incisiva e determinata la recrudescenza dei furti di materiale ferroviario sulla tratta Foggia-Termoli, con pesanti ripercussioni sulla sicurezza della circolazione ferroviaria e sulla puntualità dei convogli ferroviari in transito lungo l’intera direttrice adriatica. Le attività di prevenzione e contrasto da parte delle Forze di Polizia si svilupperanno in stretto raccordo col personale di FS Security e Rfi e verranno concentrate anche sulle strade sterrate adiacenti ai binari lungo i quali si registrano i furti, utilizzate per it transito dai mezzi che celano al proprio interno it materiale asportato.

E’ stato stabilito inoltre di implementare i sistemi di difesa attiva e passiva dell’infrastruttura ferroviaria anche attraverso il posizionamento di sistemi di videosorveglianza che consentiranno la tempestiva individuazione dei responsabili dei furti e dei danneggiamenti in danno della infrastruttura e del materiale ferroviario. Attraverso il costante ed encomiabile impegno delle Forze di Polizia, in stretta sinergia operativa con il personale di FS Security preposto alla sicurezza e vigilanza della rete ferroviaria che insiste sul territorio provinciale, sarà possibile contrastare efficacemente un fenomeno criminale che mette a repentaglio il servizio di circolazione ferroviaria sulla dorsale adriatica che costituisce una direttrice fondamentale nell’ambito della rete ferroviaria italiana.