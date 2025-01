Incendio in via Giappone, due 90enni portati per accertamenti al San Timoteo

TERMOLI. È stato un corto circuito la causa del principio d’incendio che ha interessato la caldaia a gas di via Giappone, nello stabile al civico 1. Un impianto di riscaldamento di proprietà di un’anziana coppia, lei di 94anni e lui di 92, che hanno avuto il fumo in casa, scaturito dalla combustione avvenuta per il malfunzionamento provocato dall’ennesimo sbalzo di tensione. Troppi gli episodi in città, con disagi di varia natura.

I coniugi ultranovantenni, per precauzione, visto anche il loro spavento, sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, per gli opportuni accertamenti. Sul posto erano intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, oltre a Vigili del fuoco, Polizia di Stato e Carabinieri.

Resta di fondo la questione di garantire assorbimenti in sicurezza sulla linea di distribuzione elettrica, perché le segnalazioni a riguardo, certo non solo a Termoli, non sono episodi isolati.