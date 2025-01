Incendio sulla piattaforma petrolifera Rospo Mare B – Video

TERMOLI. Emergenza su uno degli impianti petroliferi off-shore del campo “Rospo Mare” B, al largo della costa molisana. Un pennacchio di fumo nero si è stagliato nel cielo, visibile dalla costa.

Partita anche la richiesta di intervento dei Vigili del fuoco. Situazione seguita anche dalla Capitaneria di Porto di Termoli.

Le squadre di soccorso antincendio del presidio estrattivo sono all’opera e si aggiungeranno quelle del 115. Situazione in evoluzione. Le venti persone circa che erano sulla piattaforma “B” sono state evacuate con un’unità navale di supporto e sono in sicurezza. I Vigili del fuoco stanno raggiungendo il campo offshore con la motovedetta della Guardia costiera, partita anche una motovedetta da Vasto, si alzerà in volo un elicottero da Pescara sempre della direzione marittima e da Ortona un supply vessel antinquinamento.