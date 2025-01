Incidente mortale sulla statale 16, assolto il marito della vittima

LARINO. A due anni dalla morte della psicologa 39enne Mariangela Iorio, avvenuta l’8 gennaio 2023 alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, arriva la sentenza che scagiona il marito dall’accusa di omicidio stradale.

L’incidente stradale avvenne il giorno prima, 7 gennaio, sulla statale 16, nel territorio della marina di Lesina.

Una tragedia, a cui è seguito un calvario giudiziario per il marito, Giovanni Fiscarelli, che guidava l’auto che si scontrò con un altro veicolo, impatto dalle conseguenze fatali per la consorte.

Accusato di omicidio stradale, difeso dai legali Antonio D’Ettorre e Giuseppe Mileti, Fiscarelli è stato assolto dal gup del Tribunale di Foggia Bencivenga, dove era imputato per omicidio stradale, nel rito abbreviato. Toccherà ora alla procura di Foggia riaprire il caso, per dare giustizia alla famiglia molisana. Un tragico incidente stradale che portò via a soli 39 anni una giovane madre e stimata professionista.

Proprio col marito e il suo bimbo di 3 anni e mezzo si era messa in viaggio per raggiungere un locale in provincia di Foggia, dov’era stato organizzato un pranzo tra vecchi colleghi universitari. L’Alfa 159 condotta dal marito di Mariangela si scontrò con una Ford Kuga.

Un impatto molto violento, che vide la 159 ribaltarsi. Feriti anche marito e bimbo, ma non in modo grave, oltre agli occupanti della Kuga. Mariangela Iorio era stimata psicologa e componente della commissione Pari opportunità della Regione Molise.