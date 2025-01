Non si ferma l’ondata di furti nel basso Molise

BASSO MOLISE. Non c’è tregua sull’emergenza furti nel basso Molise. Dopo la serie di reati predatori di cui abbiamo dato notizia ieri, nelle ultime ore se ne sono aggiunti altri, in diverse località.

Segnalate incursioni di banditi nel territorio di Portocannone e poi nel comprensorio del “Cratere”, quello frentano.

A Montelongo, invece, è stato fatto sparire un trattore gommato in un garage, del valore di almeno 30mila euro. In un altro garage hanno provato a rubare un altro mezzo agricolo, ma non sono riusciti a farlo partire. I proprietari durante la notte tra mercoledì e giovedì non hanno sentito niente e solo ieri mattina hanno fatto la brutta scoperta nel garage. Intervenuti i militari dell’Arma della compagnia di Larino.

Nella serata di ieri, inoltre, ci sono state visite sgradite a Santa Croce di Magliano e a Rotello, dove una casa di pensionati è stata derubata.