Raffiche di vento provocano danni a Palata e a Montenero

TERMOLI. La nuova ondata di maltempo che sta caratterizzando questa giornata non ha creato disagi solo sulla costa, dove sono stati annullati i collegamenti marittimi per le Isole Tremiti. Il forte vento, che se sulla costa ha raggiunto i 50 km/h, con raffiche più robuste ha provocato danni nel comprensorio trignino, tra Palata e Montenero di Bisaccia, soprattutto.

Nella località palatese, in contrada Cupariello, è stato necessario l’intervento della squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, a causa della caduta delle tegole dal tetto di una palazzina Iacp. Intervento congiunto con la Polizia locale di Palata, per mettere in sicurezza lo stabile.

Proprio a causa del forte vento e della caduta di alcuni rami di alberi, è stato chiuso in via precauzionale il cimitero comunale di Montenero di Bisaccia, per la giornata di oggi.

Altra segnalazione, con richiesta d’intervento al centralino del 115 ha riguardato il territorio di Rotello.