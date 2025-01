Restano in bilico con l’auto sul burrone, anziani salvati dai Vigili del fuoco

CASACALENDA. Poco dopo le 13 di oggi la squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano è intervenuta in territorio di Casacalenda per un recupero di un’autovettura.

Gli occupanti dell’auto, anziani, non del posto, seguendo il navigatore sono rimasti con l’autovettura impantanata lungo una strada sterrata con una ruota fuori dalla carreggiata e in bilico su un burrone che dava sul lago di Guardialfiera. La squadra accorsa con un mezzo Aps e una campagnola ha rimesso in carreggiata l’auto con un delicato intervento tramite l’utilizzo del tirfor in dotazione, un argano manuale a fune passante.