Tragico schianto sulla Bifernina, la salma di Antonio Lomma restituita alla famiglia

GUARDIALFIERA. E’ stata già restituita ai familiari e ricomposta all’obitorio del cimitero di Guardialfiera la salma del cinquantunenne Antonio Lomma (classe 1973), l’uomo che ha perso la vita nello schianto tra la sua Fiat Punto e un camion, ieri pomeriggio sulla statale Bifernina.

La Procura di Campobasso, competente per territorio, ha acquisito i risultati dell’ispezione cadaverica compiuta dal medico legale, senza disporre ulteriori accertamenti medico-legali. Sgomento e dolore nel paese di residenza, ma non solo. Il 51enne stava tornando dopo aver finito il proprio turno di lavoro a Campobasso, quando per le circostanze al vaglio dei militari dell’Arma della compagnia di Larino, si è scontrato frontalmente col mezzo pesante, all’altezza del bivio di Lucito, guidato da un autista di Bagnoli del Trigno, rimasto illeso.

Purtroppo, l’impatto violentissimo non gli ha lasciato scampo. Sul posto oltre al 118 Molise, intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso, che hanno estratto il corpo senza vita del 51enne dalle lamiere della Punto. La Bifernina è stata chiusa al traffico per alcune ore.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, sequestrando i due veicoli coinvolti nel sinistro fatale ad Antonio Lomma.