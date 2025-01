CAMPOBASSO. Attiva la sezione Archivi della Fondazione Molise Cultura.

La presidente Antonella Presutti: “Utile e necessaria per alimentare la memoria di questa Istituzione”. “La memoria è ciò che ci permette di costruire la nostra identità, di apprendere dal passato e di proiettarci nel futuro. Senza di essa, saremmo come fogli bianchi, privi di storia e di esperienze”. Lo dichiara la presidente Antonella Presutti a conclusione del progetto di restyling che ha riguardato l’home page della Fondazione Molise Cultura con la pubblicazione on line della nuova sezione dedicata alla Memoria e alle produzioni messe in campo negli anni. Una sezione che raccoglie in un unico contenitore tutti gli eventi organizzati direttamente dalla FMC, suddivisa in 5 sottosezioni: Poietika, Sonika, Stagioni teatrali, Mostre e Progetti speciali.

“Le testimonianze – prosegue Presutti – rappresentano un elemento fondamentale nella costruzione e nel mantenimento della memoria collettiva. Sono come mattoni che, uno alla volta, edificano un’imponente struttura narrativa che definisce l’identità di un popolo, di una comunità o di un’intera umanità. Tutti gli eventi, progetti, singoli spettacoli o incontri sono già presenti nel sito, ma il tentativo di una loro consultazione sia su base cronologica che tematica risultava poco organica e estremamente dispersiva. Anche per questa ragione – conclude la presidente – la nascita di una sezione dedicata agli archivi che raggruppi sia la sequenza cronologica che l’aspetto tematico, è utile e necessaria per alimentare la memoria di questa Istituzione.”

Per accedere alla sezione