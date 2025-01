Con San Biagio si celebrano le radici molisane

ACQUAVIVA COLLECROCE. Il Comune di Acquaviva Collecroce presenta il “Festival delle Radici Molisane”, un evento ricco di appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio culturale e della devozione a San Biagio, protettore della gola. Dal 1° al 3 febbraio 2025, il paese si animerà con presentazioni, celebrazioni religiose, laboratori e momenti di incontro per tutta la comunità.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

1° febbraio 2025 – Presentazione di libri in na-našu

Alle ore 17:00, presso il Caffè Letterario in via Gabriele Pepe, si terrà la presentazione dei libri in lingua croatomolisana “na našu”:

Pinokj – Pinocchio di Nicola Gliosca

Vandžej Markin – Il Vangelo di Marco di Nicola Gliosca

Interverranno: il sindaco Francesco Trolio, Filomena Vetta, Nicola Gliosca, Prof. Giovanni Piccoli e Prof. Pasqualino Sabella. Iniziativa finanziata da Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske e promossa dall’Associazione culturale “Naš Život”.

Il 2 febbraio 2025 – Festa della Presentazione di Gesù al Tempio e laboratorio di cucina “Radici Lab”

Ore 7:30: Recita del Rosario e Santa Messa

Ore 11:00: Benedizione delle candele e dei locali adibiti a chiesa in via Indipendenza.

Ore 16:00: Show cooking “Radici Lab”, un laboratorio comunitario dedicato alla preparazione del tradizionale dolce croato molisano Koláče. L’evento si svolgerà presso la biblioteca in via Trieste 1. Prenotazione obbligatoria al numero 334 785 7284.

Il 3 febbraio 2025 – Festa di San Biagio Vescovo e Martire

Ore 8:30: Esibizione del Complesso Bandistico “Città di Acquaviva”.

Ore 10:00: Santa Messa e benedizione del pane tradizionale “Pandíce e Kolaci” presso i locali in via Indipendenza.

Ore 12:00: Solenne processione per le vie cittadine.

Al termine, sarà possibile ricevere l’olio benedetto e la benedizione per la protezione dai mali della gola.

Il Festival delle Radici Molisane rappresenta un’importante occasione per riscoprire e tramandare le tradizioni secolari di Acquaviva Collecroce, coniugando fede, cultura e sapori locali. La comunità è invitata a partecipare numerosa per vivere un’esperienza autentica, immersa nelle radici della nostra terra.

Un’iniziativa importante non solo per la comunità ma anche per tutti gli acquavivesi all’estero che potranno vivere questa festa come un’occasione per riscoprire le proprie radici.