“Dopo la favola”, la terza raccolta di Alessia Iuliano

Prima presentazione-evento il 26 gennaio a Termoli

TERMOLI. CartaCanta, editore del gruppo editoriale Capire Edizioni, ha annunciato l’uscita del libro “Dopo la favola” di Alessia Iuliano.

Un’opera di rara intensità che si offre come un’esplorazione profonda e radicale della condizione umana, attraverso una voce poetica che non consola ma arde, interrogando e accendendo.

La raccolta, già insignita lo scorso giugno del prestigioso Premio Villa delle Ginestre, dedicato alle migliori opere poetiche under 30 e dal valore di 1.000 euro, ha visto una genesi lunga e appassionata. Già presentata in anteprima a Roma lo scorso dicembre, nella raffinata cornice della Galleria d’Arte Studio DFB, “Dopo la favola”, terza raccolta poetica della giovane termolese, si è subito distinta per la sua capacità di dare corpo in modo originale a un universo in cui convivono amore e assenza, gioia e fragore, e dove ogni verso si offre come un frammento di verità da scavare.

La prima presentazione ufficiale del libro si terrà a Termoli il 26 gennaio 2025 alle ore 18 presso i suggestivi spazi del Castello Svevo, a cura dell’Associazione Progetto Cultura con il patrocinio del Comune di Termoli.

La serata sarà condotta da Liberato Russo, rappresentante di Progetto Cultura, e impreziosita dall’accompagnamento musicale della violinista Doriana Vizzarri, che contribuirà a creare un’atmosfera unica.

“Dopo la favola” è un’opera che non si limita a spiegare, ma scava nelle profondità dell’esistenza, regalando al lettore una poesia intensa e viva. Un’occasione imperdibile per scoprire il talento di una delle voci più promettenti della poesia contemporanea.

Alessia Iuliano racconta il suo libro.