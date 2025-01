TERMOLI. Siamo stati invitati dal direttore Bruno Verini e dal direttore sanitario, il dottor Vincenzo Iannaccone, presso la residenza per anziani Solidalia Opera Serena per assistere a una recita messa in scena da un gruppo di ospiti della struttura, tra cui Carmela, una neo-centenaria che ci ha regalato momenti di grande divertimento.

Gli ospiti hanno recitato una scenetta, completa di copione scritto appositamente per loro, che è risultata a tratti esilarante, con qualche passaggio leggermente pruriginoso ma sempre attenta a non scadere nel volgare. La rappresentazione, con alcuni dialoghi in dialetto termolese e divertenti divagazioni in milanese (come quando un personaggio è stato definito “pirla”), è stata composta da due atti recitati senza intoppi. Ci ha meravigliato vedere persone diversamente giovani, alcune delle quali centenarie come abbiamo detto, o quasi, leggere il copione con sicurezza e, in certi casi, persino senza l’uso degli occhiali.

Un plauso va alla compagnia “Il Circolo degli Anziani”, che ha dimostrato come “Essere anziani è bello perché puoi fare quello che vuoi” – frase riportata su un cartello molto esplicito e significativo. Un ringraziamento particolare va anche alle operatrici, ai volontari, alle fisioterapiste, ai medici, al direttore e a tutto il personale della struttura. Con il loro impegno, contribuiscono alla crescita non solo qualitativa ma anche strutturale della residenza, che è ormai un punto di riferimento in città e oltre. Attualmente, la struttura ospita 70 residenti, raggiungendo la piena capacità.

Michele Trombetta