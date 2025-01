“Giovani designer a lezione di luce e creatività”

Un ciclo di incontri al Liceo Artistico “Jacovitti” per esplorare tecniche di lighting design e progettazione alternativa, con esperti del settore e case study internazionali.

TERMOLI. Conoscere e approfondire le tecniche costruttive, e la loro ricaduta nella progettazione architettonica, è l’obiettivo dell’iniziativa “Diari di tecnica e architettura: lighting design e progettazione alternativa”, promossa dal Liceo artistico “Benito Jacovitti” di Termoli. L’iniziativa di Pcto e orientamento, al suo secondo appuntamento, ha interessato le classi seconde e il triennio dell’indirizzo di Architettura e Ambiente dell’Istituto.

Il progetto è stato articolato in due momenti: il primo è consistito in una lezione di illuminotecnica tenuta dall’ingegnere Basso Marolla, tra i massimi esperti del campo (con all’attivo esperienze lavorative in aziende leader nel settore come la Philips e collaborazioni presso la Facoltà di Ingegneria di Ancona e la Domus Academy di Milano); tra gli argomenti trattati: campi di applicazione dell’illuminotecnica e del light design (arte, installazioni artistiche, moda, teatro, contesti architettonici e urbani); tipologie di luce: luce naturale vs. luce artificiale: differenze, vantaggi e sfide; temperature di colore: luce calda, luce neutra, luce fredda e come influenzano la percezione dell’ambiente; intensità luminosa e direzionalità: come gestire e calibrare l’intensità per ottenere determinati effetti (focalizzata, diffusa, ecc.); sistemi di illuminazione: illuminazione diretta, indiretta e diffusa: caratteristiche e applicazioni.

Il secondo momento ha visto la partecipazione in video call dello studio di progettazione Motorefisico, con base a Roma, e all’attivo committenze come Zalando, La Triennale di Milano, Farm Cultural Park, Balloon Museum e realizzazione di progetti d’arte urbana a livello nazionale ed internazionale. Tra gli argomenti trattati: fasi di realizzazione di un progetto (rapporti con la committenza, rilievo dell’area di intervento, realizzazione del prototipo, computo metrico, cronoprogramma, allestimento del cantiere, varianti in corso d’opera); programmazione a blocchi con Touch designer, videomapping, interior design, installazioni nello spazio pubblico e all’interno di musei.