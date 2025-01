“Grazie di cuore per questo Natale indimenticabile dall’Odv San Nicola”

GUGLIONESI. Con il termine delle festività natalizie, con l’arrivo dei Re Magi, la Befana e l’unica edizione del Presepe Vivente, è tempo di tirare le somme e rivolgere un pensiero di gratitudine. È stato un mese e mezzo intenso, ricco di iniziative che ci l’Odv San Nicola ha regalato, con momenti di gioia, condivisione e comunità.

Dietro ogni evento c’è stato il lavoro, l’impegno e il cuore di tante persone.

«Con l’arrivo dei Re Magi, della Befana e dell’unica edizione del Presepe Vivente, si conclude il lungo calendario delle festività natalizie. È per me doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, in questo mese e mezzo, si sono impegnati per la riuscita dei vari eventi, a chi ci ha sostenuto e aiutato, e a tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo alle nostre iniziative.

Un ringraziamento speciale va allo staff della Odv San Nicola, che con grande volontà e sacrificio ha lavorato per realizzare l’intero programma natalizio, affrontando il freddo e superando le tante difficoltà incontrate lungo il cammino.

Un grazie di cuore a don Stefano Chimisso per il suo prezioso sostegno morale e religioso e per la sua partecipazione attiva a tutte le nostre iniziative.

Un sincero ringraziamento al gruppo “I Cavalieri dei Tratturi”, in particolare a Salvatore Sorella e ai ragazzi Cristian e Antonio, che anche quest’anno, nonostante le rigide temperature, ci hanno regalato la magia dell’arrivo dei Re Magi a cavallo.

Un grazie di cuore ai ragazzi e alle famiglie del progetto Sai Guglionesi, gestito dalla cooperativa Medihospes, che con grande impegno hanno contribuito alla realizzazione del Presepe Vivente come figuranti.

Infine, un doveroso ringraziamento alla dottoressa Patrizia Perrino, Commissario straordinario del Comune di Guglionesi, per il suo sostegno e per aver reso possibile la realizzazione degli eventi.

Grazie infinite a tutti,

Marcello Pace».